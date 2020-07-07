Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bakan Selçuk'tan Gelibolu anısına fidan daveti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, orman yangınlarına dikkat çekerek, herkesi Gelibolu'nun ağaçları anısına fidan dikmeye davet etti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada orman yangınlarına dikkat çekti.
Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:
"Nerede olduğumuz fark etmez, bastığımız toprağa bir meşe palamudu, bir fidan bırakalım. Gelibolu için karınca misali su taşıyalım küle dönen toprağa... Hepinizi Gelibolu'nun ağaçları anısına toprağa bir fidan bırakmaya davet ediyorum" dedi.
Nerde olduğumuz fark etmez, bastığımız toprağa bir meşe palamudu, bir fidan bırakalım. Gelibolu için karınca misali su taşıyalım küle dönen toprağa...— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) July 7, 2020
Hepinizi Gelibolu’nun ağaçları anısına toprağa bir fidan bırakmaya davet ediyorum.
#Geliboluyaselam pic.twitter.com/E0djjysXDi
Etiketler: gelibolu yarımadası ziya selçuk orman yangını fidan dikimiSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 16:04
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