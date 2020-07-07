Sadece kanlı saldırıları ile değil. Zehir ticaretiyle de insanların yaşamına kast ediyor. Uyuşturucu kaçakçılığı, bölücü terör örgütü PKK'nın hayat damarlarından biri.

"2020 Türkiye Uyuşturucu Raporu" bunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Rapora göre terör örgütü, uyuşturucu madde imalatını Doğu ve Güneydoğu'daki bazı bölgelerde ekim yaparak sağlıyor. Bunu yaparken de bölge halkını baskı altında alıyor. Bu yolla yıllık 500 milyon dolar gelir sağlıyor.

Terörün finans kaynağını kurutmak için başarılı narkoterör operasyonları yapılıyor. Örgüte darbe üstüne darbe indiriyor.

461 operasyon düzenlendi, 1493 şüpheli yakalandı

Emniyetin Raporuna göre, 1980-2020 yılları arasında terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik 461 operasyon düzenlendi. Bin 493 şüpheli yakalandı. 106 tonu aşkın uyuşturucu maddeyle yaklaşık 122 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Uluslararası raporlar da terör örgütünün bu kirli yüzünü ortaya koyuyor. Örgütün sözde üst düzey yöneticileri, 2009-2011 yıllarında ABD tarafından "özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçakçısı" ilan edilmişti. PKK'nın bir dönem yurt dışındaki kamplarında kurduğu laboratuvarlarda uyuşturucu imal ettiği de belirtildi.

Örgütün finans kaynakları kıskaç altına alınıyor

Terör örgütünün organize suç örgütleriyle kurduğu bu ilişkiler titiz ve kapsamlı çalışmalarla tespit ediliyor.

Şüpheli ifadeleri, suç kayıtları, ele geçirilen dokümanlar değerlendiriliyor, finansal akışlar analiz ediliyor.

Böylece örgütün finans kaynakları kıskaç altına alınıyor. Sokak satıcılarından uyuşturucu baronlarına kadar örgütün uyuşturucudan sağladığı gelir engelleniyor.

HABER: Ahmet Çakıcı

KAMERA: Mehmet Yılmaz