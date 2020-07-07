İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi'nde düzenlenen "Polis Okulu Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı"nda konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, geçen hafta jandarmanın tek seferde 14,7 milyon kök kenevir ele geçirildiğini ifade ederek, "Ondan önceki hafta 7,5 milyon kök kenevir yakalanmıştı. Yine dün başlanan operasyonda 9,2 milyon kök kenevir yakalandı. Sadece bu üç operasyonda, 15 günde yaklaşık 32 milyon kök kenevir yakalandı. Diyarbakır Lice kırsalı, diğer operasyonları da sayarsak 15 günde 34 milyon kök kenevir yakalandı" dedi.

Sokakta da kırsalda da mücadeleyi sürdürdüklerinin altını çizen Soylu, yine bu operasyonlarda 3,7 ton esrar yakalandığını, bunun uyuşturucu gelirlerine yapılabilecek en önemli darbelerden biri olduğuna işaret etti.

Bekçileri itibarsızlaştırmaya tepki

"Kimse kusura bakmasın, bunları yakalayanlar, sosyal medyada polis aleyhine kampanyalar açanlar değil. Bizim evlatlarımızı bu uyuşturuculardan koruyanlar, WhatsApp gruplarında uydurma videoları yayanlar değil. Bekçilerle ilgili ortalığı yakıp kavuranlar, basında olsun, sosyal medyada olsun kampanya üstüne kampanya açarak, bekçileri itibarsızlaştırmaya ve etkisizleştirmeye çalışanlar, evlerimizi koruyor falan değiller. Bu ülkede 2017'deki evden hırsızlık günlük ortalaması 282'den bugün ilk 6 ay günlük ortalamasıyla 128 olmuşsa, bunu yapanlar, bu çarşı ve mahalle bekçilerimizi, asayiş birimlerimizi her gün sosyal medya paylaşımlarına meze yapanlar değildir. Sigara kaçakçılığında 2017'den 2019 sonuna yüzde 81 azalışın ne demek olduğunu bazıları bilmeyebilir veya önemsemiyor olabilir, ama bu ülkenin ekonomisini dert eden, terörle mücadele eden insanlar, bunun anlamını çok iyi bilir."