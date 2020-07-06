Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Ilgardere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Gelibolu'da Ilgardere'deki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor. Detayları @trthaber muhabiri Altuğ Acer aktardı.https://t.co/ftMKj5Ev1t pic.twitter.com/YvOM9V2p3J — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 6, 2020

Kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, şehitliklerden uzak alanda etkili olan alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.