Haber Giriş: Kaynak: AA
Başkasının yerine ehliyet sınavına giren kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Nevşehir'de, Milli Eğitim İl Müdürlüğünce düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavına, başkasının yerine katılan kişi tutuklandı.
Hafta sonu gerçekleştirilen sınav için kontrolden geçip salona giren R.A, gözetmenlerin dikkatini çekti.
Durumu haber alan polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
R.A, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince, "Resmi belgede sahtecilik" ve "6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanununa muhalefet etmek" suçlarından tutuklandı.
Etiketler: Nevşehir ehliyet sınavıSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 15:16
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