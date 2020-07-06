Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de kaybolan yaşlı kadın drone ile aranıyor
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Gülnar ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası 77 yaşındaki kadını jandarma ve kurtarma ekipleri drone ile arıyor.
2 Temmuz'da Çukurkonak Mahallesi'ndeki evinden çıkan alzheimer hastası Şerife Lök'ten haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri bölgede arama çalışmaları başlattı.
Lök'ün kaybolduğu yer ile çevre mahallelerde drone ve jandarma iz takip köpeğiyle arama gerçekleştiriliyor.
Etiketler: Mersin kayıp drone ile arama alzaymır hastasıSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 15:36
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