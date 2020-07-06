Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da maske takmayan 1045 kişiye 940 bin 500 lira para cezası
[Fotoğraf: AA]
Ankara Valiliği, maske takma zorunluluğunu ihlal eden 1045 kişiye bir haftada 940 bin 500 lira idari para cezasının uygulandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 29 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında kentte maske denetiminin yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden 1045 kişiye toplam 940 bin 500 lira idari para cezası uygulamak zorunda kaldık. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına lütfen uyalım." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: ankara Ankara Valiliği maske zorunluluğuSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 14:52
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