Valilikten yapılan açıklamada, 29 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında kentte maske denetiminin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden 1045 kişiye toplam 940 bin 500 lira idari para cezası uygulamak zorunda kaldık. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına lütfen uyalım." ifadelerine yer verildi.