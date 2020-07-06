Yeniköy Mahallesi'nde, öğle saatlerinde inşaat halindeki binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

Çatıda bulunan izolasyon malzemelerinin alev almasıyla yangın büyüdü. Yangının çıktığı binanın, longoz ve ıhlamur ormanlarına yakın bir bölgede olması panik yaratırken, yangından çıkan dumanlar ilçenin bir çok noktasından görüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.