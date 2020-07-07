İade talep dosyaları tek tek titizlikle hazırlandı. Dosyalarda, FETÖ üyeliğine ilişkin kanıtlara da yer verildi. Bugüne kadar 105 ülkeden 807 kişi için iade talebinde bulunuldu.

Kapsamlı iade talep dosyaları hazırlandı. İlgili ülkelere tek tek gönderildi.

ABD'de lüks hayat yaşıyorlar

O ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. FETÖ elebaşısı başta olmak üzere birçok firari bu ülkede bulunuyor.

Örgütün spor yapılanması içinde olan Hakan Şükür ve Arif Erdem, örgütün medya ayağındaki isimler Ekrem Dumanlı, Aydoğan Vatandaş, Tuncay Opçin, Emre Uslu, Abbulhamit Bilici ve Tarık Toros ile Adil Öksüz'ün eşi ve akrabaları ABD'de lüks bir hayat sürüyor.

Hepsi için ayrı ayrı talep dosyası gönderildi ancak sadece 2018'de Mehmet Salih Gözegir'in iadesine olumlu yanıt verildi.

Almanya FETÖ'cülerin diğer bir adresi

Almanya da firari FETÖ'cülerin kaçtığı ülkelerden biri. Diplomatik ve hizmet pasaportu sahibi binden fazla firari, iltica talebinde bulundu.

Kumpas savcısı ve ByLock kullanıcısı Zekeriya Öz, 2015'de bu ülkeye sığındı.

Örgütün hava kuvvetleri gizli sorumlusu ve darbe toplantılarına başkanlık eden Adil Öksüz'ün de bu ülkede olduğu düşünülüyor.

Berlin yönetimi henüz iadeler konusunda Ankara ile aynı görüşü paylaşmıyor.

Örgütün en önemli finansörü İngiltere'de

Bir diğer öne çıkan ülke de İngiltere. Örgütün en önemli finansörlerinden Akın İpek burada.

Akın İpek'in de aralarında bulunduğu 3 firarinin iadesi reddedildi. Ülkede çok sayıda FETÖ mensubunun barındığı düşünülüyor.

Yunanistan darbecilere iltica hakkı tanıdı

ABD, Almanya ve İngiltere gibi Yunanistan'da da çok sayıda firari fetöcü bulunuyor.

Darbe girişimi sonrasında 8 FETÖ'cü helikopterle bu ülkeye kaçmıştı. Türkiye'nin iade talepleri Yunan yargı makamları tarafından yerine getirilmedi. Üstüne üstlük bu darbecilere iltica hakkı tanındı.