Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bilecik'i ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un liderliğinde güzel bir çalışma yapıldığını belirten Pakdemirli, "Burada bir Müsilaj Komisyonu da kuruldu Meclis'te. Bununla alakalı da önümüzdeki hafta Bakanlığımızdan bir bakan yardımcısı ve genel müdürümüz özellikle bizimle ilgili olan konularla alakalı bu komisyona sunum yapıyor olacaklar" dedi.

"Av yasağının uzatılmasına gerek olmayacağını düşünüyoruz"

Pakdemirli, Marmara'dan avlanan balıkların tüketilip tüketilemeyeceğiyle ilgili sorular geldiğini anlattı.

Bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Şu an itibarıyla Marmara Denizi'nden çıkan balıkların yenilmesi ve tüketilmesiyle alakalı herhangi bir problem yok. Zaten şu anda av mevsimi açık değil yani av yasağının geçerli olduğu bir dönemdeyiz. Bu av yasağı ne zaman kadar devam ediyor? 1 Eylül'e kadar devam ediyor. Bunun haricinde olta balıkçılığına yani kıyı balıkçılığına şu anda Marmara Denizi açık. Buradan tutulan ve avlanan balıklar özellikle tezgahlarda çok fazla yer almıyor ama yer alsa dahi bunların da yenilmesi ve tüketilmesiyle ilgili herhangi bir problem, herhangi bir bulgumuz şu ana kadar yok. Av yasağının devam etmesi veya Marmara özelinde devam etmesi konusuyla ilgili henüz bir gereksinim duymuyoruz. Bir gereksinim duyacak olursak 1 Eylül tarihi belki biraz daha uzatılabilir ama bir gereksinim duymayacağımızı düşünüyorum."

"TOKİ'nin projesi sürüyor, en kısa sürede hak sahiplerine teslim edeceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı Gölpazarı Kapalı Pazar Yeri ve Alışveriş Merkezi Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Dönmez, Gölpazarı'na 2 yıllık süreçte yaklaşık 90 milyon liralık yatırım yapıldığını anlatarak, "Bildiğiniz gibi TOKİ'nin projesi devam ediyor. Yaklaşık 177 konutluk bir proje. İnşallah onu da en kısa sürede hak sahiplerine teslim edeceğiz. Dün Cumhurbaşkanımız hükümetlerimiz döneminde TOKİ vasıtasıyla yapılan 1 milyonuncu konutun anahtarını hak sahiplerine verdi. Bunlar eser ve hizmet siyasetinin sonuçları. Siz bize itimat ettiniz, sayın Cumhurbaşkanımıza güvendiniz o itimat ve güven size yatırım olarak geri dönüyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Dönmez, Gölpazarı bölgesindeki çiftçilerin elektrikli motorlarla sulama işlerinin yapılmasına ilişkin talepleri olduğunu dile getirerek, "Bu kapsamda DSİ'nin gidemediği yerlerde elektrik şebekesinin çekilmesi konusunda yeni bir proje çalışması başlatıyoruz. Bu arada elektrik maliyetlerinin düşürülmesi için yeni bir uygulama daha getirdik. Tarımsal sulama grubunda olan müşteriler, kurulu güçleri kadar güneş santrallerini tarlalarına kurabilecekler" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Dönmez, Pakdemirli ve beraberindeki heyet alışveriş merkezi ve pazar yerinin ilk harcı için butona bastı.

Bakanlar çiftçilerle birlikte hasada katıldı

İki bakan, AK Parti Bilecik İl Başkanlığını ziyaret etti. Partililerle bir araya geldi.

Bakanların sonraki durağı Bilecik'in köyleri oldu. Tarlaları dolaşan bakanlar, üreticilerle tek tek sohbet etti.

[Fotoğraf: AA]

Çiftçilerle birlikte hasada katılan iki bakan, bölgede yetiştirilen ürünlerle ilgili bilgi aldı.

[Fotoğraf: AA]

Bölgedeki tarımsal faaliyetleri yerinde gören Bakan Pakdemirli ve Dönmez, çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

[Fotoğraf: AA]