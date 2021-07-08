Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 21:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İtiraflarından vazgeçen eski tuğgeneral yeniden gözaltında
FETÖ soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan eski tuğgeneral Serdar Atasoy, yargılandığı davalarda verdiği ifadelerinden vazgeçtiğini söyledi. Bu ifadelerin üzerine Atasoy, ''kaçma şüphesi taşıdığı için'' yeniden gözaltına alındı.
Eski tuğgeneral Serdar Atasoy 27 Ocak'ta Fetullahçı Terör Örgütü irtibatı nedeniyle gözaltına alındı. Yargılandığı davada itirafçı olan Atasoy, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Atasoy, Çanakkale ve Ankara Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen farklı davalarda tanık sıfatıyla dinlendi. Bu davalarda etkin pişmanlıkta bulunarak verdiği ifadelerinden vazgeçtiğini söyledi.
Bunun üzerine Ankara 32.Ağır Ceza Mahkemesi harekete geçti.
Mahkeme, "kaçabileceği veya kaçma girişiminde bulunabileceğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu" gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.
Eski Tuğgeneral Serdar Atasoy yeniden gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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