Bayraktar AKINCI TİHA Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.

TİHA, gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıktı ve 25 saat 46 dakika havada kaldı.

Baykar Savunma’nın twitter hesabından yapılan paylaşımda “Bayraktar AKINCI TİHA, 38.039 feet irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. İlk kez milli bir hava aracı bu irtifaya çıktı” ifadelerine yer verildi.