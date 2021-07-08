Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 19:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bayraktar AKINCI TİHA’dan irtifa rekoru
Bayraktar AKINCI TİHA, gökyüzünde 38 bin 39 feet yüksekliğe çıkarak ve 25 saat 46 dakika havada kalarak, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.
Bayraktar AKINCI TİHA Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.
TİHA, gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıktı ve 25 saat 46 dakika havada kaldı.
Baykar Savunma’nın twitter hesabından yapılan paylaşımda “Bayraktar AKINCI TİHA, 38.039 feet irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. İlk kez milli bir hava aracı bu irtifaya çıktı” ifadelerine yer verildi.
— BAYKAR (@Baykar_Savunma) July 8, 2021
Bayraktar #AKINCI TİHA, 38.039 feet irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. İlk kez milli bir hava aracı bu irtifaya çıktı.
38.039 feet
06.07.2021 20.58
07.07.2021 22.44
25 saat 46 dakika
7507 km#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/faSaLFT6hT
Etiketler: Savunma Sanayii
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