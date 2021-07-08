Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde müsilaj temizleme seferberliğinde 1 ayın geride kaldığını ve güzel gelişmeler olduğunu belirterek, "Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı. Marmara'mız artık dünden daha temiz ve mavi" dedi.

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde 7 Temmuz itibarıyla 30 günü geride bıraktıklarını belirtti.

Bugün ve sonrasında yeniden müsilaj olması halinde temizliğe aynı hızla devam edeceğiz.



Valilik ve Belediyelerimize, bilim insanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum.



1 aydır gece gündüz demeden sahada özveri gösteren ekip arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık. — Murat KURUM (@murat_kurum) July 8, 2021

Kurum, 1 ayın sonunda dün güzel gelişmeler olduğunu belirterek, "Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı. Bugün ve sonrasında yeniden müsilaj olması halinde temizliğe aynı hızla devam edeceğiz.

Valilik ve belediyelerimize, bilim insanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum. 1 aydır gece gündüz demeden sahada özveri gösteren ekip arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık.

Denetimlerimizin 30'uncu gününde toplam; 9 bin 532 denetimi tamamladık, mevzuata aykırı davranan işletmelerden 47'sini faaliyetten men ettik, 154'üne 19 milyon 589 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara'mız artık dünden daha temiz ve mavi" dedi.