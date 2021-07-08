Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görev yapan hudut kartalları, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
"4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hudutlarımızda kaçak geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Edirne'nin Meriç ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Hudutlarımızda kaçak geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Edirne'nin Meriç ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/4pqtWcSO1X— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 8, 2021