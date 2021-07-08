Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Fuat Oktay, Türkiye'de temaslarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile aynı uçakta Ercan Havalimanı'na indi.

KKTC Başbakanı Ersan Saner ile baş başa görüşme öncesi açıklama yapan Fuat Oktay 20 Temmuz'un Kıbrıs Türkünün özgürlük günü olduğunu söyledi.

"Birlik ve beraberlik içinde olmamız dünyaya verdiğimiz en net mesajdır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs Türkü'nün adanın asli unsuru olduğuna vurgu yaparak, Kıbrıs'ta çözümün iki devletli yapı olduğunu söyledi:

"Bizim eşit egemen iki devlet temelindeki kıbrıs inancımız, düşüncemiz bu konuda da hemfikir oluyor olmamız, KKTC hükümeti olarak sizler de Sayın Cumhurbaşkanı da birlik ve beraberlik içinde olmamız buradan da dünyaya verdiğimiz en net mesajdır. "

"Türkiye'nin Kıbrıs duruşu net"

Türkiye'nin Kıbrıs'ta duruşunun net olduğuna dikkat çeken Fuat Oktay, KKTC'nin üreten ve kendi ayakları üzerinde duran bir konuma ulaşması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

KKTC Başbakanı Ersan Saner de özellikle koronavirüs salgını döneminde en büyük ihtiyaç olan aşı konusunda Türkiye'nin ortaya koyduğu kararlı tutum için teşekkür etti.

Fuat Oktay, ziyareti kapsamında Bafra köyündeki vatandaşlarla da bir araya geldi.