Bu sene 3 bine yakın öğrenci "Türkiye Burslarıyla" yükseköğrenimlerini tamamladı. O öğrencilerin bir kısmı Ankara'da mezuniyet heyecan yaşadı.

Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) Vilayetler Evi'nde düzenlenen 10. Uluslararası Öğrenci Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

"Adil bir dünya küresel iş birliği ile mümkün olacaktır"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Burslusu öğrencilerin kendi ülkeleriyle Türkiye arasında bir bağ kuracağını vurguladı:

"Bu yeni kuşaklar ülkelerimiz arasındaki sosyal, kültürel, politik ve ekonomik bağları geliştirme yolunda en güçlü teminatımızdır. Zira adil bir dünya, eşit söz hakkına sahip ülkelerin birlik ve beraberlik içinde adımlar attığı küresel iş birliği ile mümkün olacaktır."

"Dünyanın çok farklı noktalarında Türkiye mezunları var"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Türkiye Bursları mezunlarının oynadığı önemli role dikkat çekti.

"Dünyanın çok farklı noktalarında Türkiye mezunları siyasette, bürokraside akademide, ticarette gururla görev yapıyorlar. Şundan emin olunuz ki bu burslar marifetiyle dünyanın çok farklı yerlerinde sadece gönül elçilerimiz yetişmiyor. Somut olarak Türkiye'ye katkı sağlayan, Türkiye ile kendi ülkeleri arasında ilişkiye katkı sağlayan mezunlarımız da var."

Ülkesinde kurduğu fabrika ile 3 bin kişiye iş veren Etiyopyalı Fennan Muhammed ilişkilere somut katkı sağlayan mezunlardan birisiydi.

"Tüm fedakarlıkları yaptılar"

Fennan Muhammed, kürsüde duygularını şöyle dile getirdi:

"Tüm fedakarlıkları yaptılar. Mezun ettirip, okuttular. Mezun olup memleketimize gittiğimizde de hala bizi bırakmadılar. Türkiye halkına çok çok teşekkür ediyorum."

Törende dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program kep atma töreni ve gala yemeği ile sona erdi.

