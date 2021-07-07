Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Gabon Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Daouda tarafından iki ülke arasında eğitim alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Mesleki ve teknik eğitim alanında bu başarı örneğini sergileyen ülkemiz ile Gabon eğitim sistemindeki mesleki ve teknik eğitimin ekonomiye katkı sağlamasına ve işsizlikle mücadeleye yönelik mesleki eğitim alanında tecrübe paylaşımı yapmaya hazırız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı

Gabon Eğitim Bakanı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'la da bir görüşme gerçekleştirdi.

YÖK'teki görüşmede iki ülke arasında yükseköğretimde iş birliği imkanları istişare edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ziyaret kapsamında iki ülke yükseköğretimi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla "Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" imzalandı.