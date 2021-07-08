Sağlık Bakanlığınca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kararı doğrultusunda Covid-19 geçirenlere, iki doz yerine tek doz aşı uygulanmasının yeterli olacağı bildirilmişti. Bu kapsamda, hastalığı geçiren ve bir doz aşı olanların ikinci doz randevuları iptal edilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, hastalığı geçirenlerin isterlerse bir yerine iki doz aşı olabileceklerini belirtti.

İkinci doz aşılar sisteme tanımlandı

Bu kapsamda, Covid-19 geçiren ve tek doz aşı olanların daha önce iptal edilen ikinci doz aşı randevuları tekrar sisteme tanımlandı. Hastalığı geçirenlerden hem bir doz hem de iki doz yaptıranlar, aşı sertifikalarını e-nabız veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamaları üzerinden oluşturabilecek.

Covid-19 geçirmeyenlerin sertifikaları ise iki dozun uygulanmasının ardından verilecek. Sertifikaların verilmesinde aşı türü dikkate alınmayacak.

Covid-19 geçirenlerin birinci dozları, hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra uygulanıyor.

Aşı sayısı 55 milyonu geçti

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59,42, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 26,11 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 36 milyon 879 bin 365'i birinci doz, 16 milyon 209 bin 662'si ikinci doz, 2 milyon 260 bin 351'i üçüncü doz olmak üzere toplam 55 milyon 349 bin 378'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.