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Gündem
TRT Haber 30.03.2025 20:43

Bakan Kurum’dan 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde “Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru” temalı klip paylaştı. Bakan Kurum, “Atmak yerine iyileştirebiliriz" mesajını verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde “Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru” temalı klip paylaştı.

Bakan Kurum mesajında, “Atmak yerine iyileştirebiliriz… Toprağın en saf armağanı olan pamuğun iplikten kumaşa, kumaştan bir gömleğe ulaşan hikayesini devam ettirmek hepimizin elinde. Tüketimi azaltıp, dönüşümü çoğaltmak için bu yıl 30 Mart #UluslararasıSıfırAtıkGünü'nde, “Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru” temasıyla doğa dostu çözümleri hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

“Doğa hiç durmadan kendi döngüsünü yaşar"

Ebru sanatının icra edildiği filmde pamuğun ipliğe, iplikten kumaşa, kumaştan da bir gömleğe dönüşen hikayesi anlatıldı. Sürdürülebilir tekstil anlayışıyla geri dönüşüme dikkat çekilen filmde Sıfır Atık mesajı şöyle tamamlandı:

"Renkler dağılır, desenler silinir. Ama yok olmak için değil, yeniden doğmak için. Ve pamuk, geldiği yere, toprağın kalbine dönmeye hazırlanır. Bu bir son değil, yeni bir başlangıcın eşiğidir. Böylece, doğa hiç durmadan kendi döngüsünü yaşamaya devam eder."

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Sıfır Atık Murat Kurum
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