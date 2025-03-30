Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.03.2025 18:13

Ekrem İmamoğlu'nun teslim etmediği telefonunun HTS kayıtlarına ulaşıldı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun polise teslim etmediği ikinci telefonunun HTS incelemesi yapıldı. Aynı soruşturmada tutuklanan şüphelilerle yoğun bir iletişim içinde olduğu belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İmamoğlu'nun polis ekiplerine teslim etmediği telefon hattının ise HTS kayıtlarına ulaşıldı.

Savcılık: İmamoğlu İnşaat'a 50 milyon lira aktaran şüpheliyle irtibatı var

Dosyada, eski İBB Başkanı İmamoğlu'nun, İmamoğlu İnşaat şirketine 50 milyon lira aktardığı ileri sürülen Hüseyin Köksal ile 5 defa görüştüğü vurgulandı.

Aynı soruşturmada tutuklanan eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın ile 8, Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas ile 11, İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz ile 2 kez görüştüğü belirlendi.

"Fatih Keleş ile 135 görüşme yapılmış"

HTS kayıtlarına göre İmamoğlu, soruşturma dosyasında "örgüt yöneticilerinden biri" olarak tanımlanan Fatih Keleş ile 135, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile 521, İPA Başkanı Buğra Gökçe ile 38 ve Necati Özkan ile 469 defa görüşme yaptı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında 93 şüpheli gözaltına alınmış, eski İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 52 şüpheli tutuklanmıştı.  

ETİKETLER
Ekrem İmamoğlu İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü, soygunu perdeleme çabası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:55
Gümrük muhafaza ekipleri zehir tacirlerine geçit vermedi
14:53
Sağlık Bakanlığı: Sevdiklerimize ücretsiz kanser taramalarını hatırlatalım
14:54
TRT Akademi’den dijital medyada A’dan Z’ye video eğitimi
14:47
İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı
14:53
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
14:41
Kendi podcast'inizi yapmak için ilk adımı TRT Akademi ile atın
Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı kimyasal analizlerle adli vakaların aydınlatılmasını sağlıyor
Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı kimyasal analizlerle adli vakaların aydınlatılmasını sağlıyor
FOTO FOKUS
İzmir ve Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
İzmir ve Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ