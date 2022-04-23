Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 01:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kurum'dan, şehit polis Altunörs'ün ailesine taziye ziyareti
[Fotoğraf: AA]
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde, teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün Malatya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, beraberinde Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ve diğer ilgililerle şehit Altunörs'ün merkez Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi'ndeki babaevine gitti.
Burada şehidin yakınları tarafından karşılanan Bakan Kurum, baba İbrahim Nurettin Altunörs ile yakınlarına başsağlığı diledi.
Bakan Kurum ve beraberindekiler, şehidin ailesiyle bir süre görüştükten sonra evden ayrıldı.
Etiketler: Murat Kurum Şehit Malatya
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