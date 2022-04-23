Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 01:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şehit özel harekat polisi için Kilis'te tören düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün naaşı Kilis'te düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya gönderildi.
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs için Asri Mezarlık'ta tören düzenlendi.
Altunörs'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda musallaya konuldu.
Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in yaptığı duanın ardından Altunörs'ün cenazesi memleketi Malatya'ya gönderildi.
Törene, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit ve şehidin silah arkadaşları katıldı.
Etiketler: Şehit Kilis Fırat Kalkanı Harekatı
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