Yeni ve modern Türkiye'nin kuruluşu yolunda en büyük adım atıldı. Milletin egemenliği tek güç haline geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 102 yıl önce, 23 Nisan 1920'de açıldı.

Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenler ile kutlanacak. Törenlere, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ev sahipliği yapacak.

İlk tören saat 09.00'da Meclis'te yapılacak.Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilden çocukları temsilen bir kız ve bir erkek öğrenci ile Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törenin ardından devlet erkanı, Anıtkabir'de bir araya gelecek. Mustafa Şentop başkanlığındaki heyet, Ata'nın huzuruna çıkacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şentop, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defterini imzalayacak.

Törenlerin sonraki durağı saat 10.00'da Birinci Meclis olacak. Anma töreninde 102 yıl önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey'in yaptığı konuşma seslendirilecek. Şentop, konuşma yapacak. Özel defter imzalanacak.

TBMM'de özel oturum düzenlenecek

Birinci Meclis'teki törenin ardından Mustafa Şentop,Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kutlamaları kabul edecek.

Saat 14.00'te Meclis, 23 Nisan özel gündemi ile toplanacak. Genel Kurulu'daki özel oturumda, siyasi partiler adına konuşmalar yapılacak.