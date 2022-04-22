Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 22:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fırat Kalkanı bölgesinde roketli saldırı: 1 şehit
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Emniyet Genel Müdürlüğü, Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan More Saran'da, terör örgütü PKK'nın yaptığı roketli saldırıda polis memuru Aytaç Altunörs'ün şehit olduğunu açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Polis Altunörs'ün Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki More Saran'da teröristlerin yaptığı roketli saldırıda şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dileriz. Ailesi, teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Fırat Kalkanı Harekatı Şehit
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