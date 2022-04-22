Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Polis Altunörs'ün Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki More Saran'da teröristlerin yaptığı roketli saldırıda şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dileriz. Ailesi, teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.