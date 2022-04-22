Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 23:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Moritanyalı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moritanya Dışişleri Bakanı Mohamed Salem Ould Merzoug ile Moritanya'nın başkenti Nuaşot'ta bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Latin Amerika yolunda Moritanya'nın başkenti Nuakşot’a uğradıklarını belirtti.
Latin Amerika yolunda Nuakşot’a uğradık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 22, 2022
Görevine yeni başlayan #Moritanya Dışişleri Bakanı Dr. Mohammed Salem Ould Merzoug’u tebrik ettik.
Büyükelçiliklerimizin yeni binalarının inşası için “Karşılıklı Arsa Tahsisi Protokolü”nü imzaladık.???????????????? pic.twitter.com/Swp6LWeln0
Bakan Çavuşoğlu, yaptığı paylaşımda, "Görevine yeni başlayan Moritanya Dışişleri Bakanı Dr. Mohammed Salem Ould Merzoug'u tebrik ettik. Büyükelçiliklerimizin yeni binalarının inşası için 'Karşılıklı Arsa Tahsisi Protokolü'nü imzaladık." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Afrika Türkiye- Afrika İlişkileri
Sıradaki Haber
Fırat Kalkanı bölgesinde roketli saldırı: 1 şehit
Yükleniyor lütfen bekleyiniz