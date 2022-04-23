Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 00:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar'ın Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’ndeki yoğun mesaisi
Milli Savunma Bakanı Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile operasyona katılan birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile şehit aileleri ve gazilerle gerçekleştirdiği iftarın ardından Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’ne geçti.
[Fotoğraf: AA]
Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile operasyona katılan birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.
Etiketler: Hulusi Akar Pençe Operasyonları
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