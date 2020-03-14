Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Koca'dan 'virüs taraması yapıyoruz' diyenlere karşı uyarı
[Fotoğraf: Getty]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yaptığını söyleyerek, "Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor. Telefon gelmemişse, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın" dedi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, koronavirüs taraması üzerinden dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı. Koroanvirüs risk taramasının alo 184 üzerrinden yapıldığı belirtilen açıklamada, vatandaşların şüpheli durumları ivedi olarak kolluk kuvvetlerine bildirmeleri istendi.
Önemli Duyuru! pic.twitter.com/MpLl4W2SgF— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) March 14, 2020
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 20:56
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