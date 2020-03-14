Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı kararı alınan 9 Avrupa ülkesindeki Türk vatandaşı öğrencilerin ve turistlerin, 17 Mart 24.00'a kadar dönüş yapabileceğini açıkladı.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz 17 Mart 2020 Saat 24:00’a(TSİ) kadar ülkemize dönüş yapabilecek. — Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) March 14, 2020

Uçuş yasağı getirilen ülkeler

Dün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Bakan Turhan, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararı açıkladı ve "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşlar 14 Mart saat 08.00'den itibaren 17 Nisan tarihine kadar durdurulacak" dedi.