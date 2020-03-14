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Azerbaycan ile kara ve hava yolu ulaşımı durduruldu
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, Türkiye-Azerbaycan arasındaki kargo hariç karşılıklı olarak kara ve hava yolu ulaşımı geçici olarak durduruldu.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştü.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
İki lider, ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasını kararlaştırdı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 17:23
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