Haber Giriş: Kaynak: AA
CİMER'e 4 bini aşkın koronavirüs başvurusu
[Fotoğraf: Arşiv]
İletişim Başkanı Altun, son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili CİMER'e 4 bin 415 başvuru geldiğini açıkladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgını nedeniyle CİMER'e gelen başvurulara ilişkin bilgi verdi.
Küresel sorun haline gelen Kovid-19 salgını sonrası duyarlı vatandaşlarımızdan son bir hafta içerisinde salgın ile ilgili tüm kamu kurumlarınızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda CİMER’e 4.415 başvuru gelmiştir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 14, 2020
Fahrettin Altun, "Küresel sorun haline gelen Kovid-19 salgını sonrası duyarlı vatandaşlarımızdan son bir hafta içerisinde salgın ile ilgili tüm kamu kurumlarımızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda CİMER'e 4 bin 415 başvuru gelmiştir" dedi.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs iletişim başkanı Fahrettin AltunSon Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 14:35
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