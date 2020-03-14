Haber Giriş: Kaynak: AA
İran sınırında 7 sığınmacının cesedi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalında, kış mevsiminde sınırdan geçerken donarak ölen sığınmacılara ait olduğu belirlenen 7 cansız beden bulundu.
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki 1 kilometrekarelik alan tarandı.
Jandarma, UMKE, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmaları sonucu bölgede 7 ceset bulundu. Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu sığınmacılara ait olduğu belirlenen cesetler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Bölgede karların erimeye başlamasıyla ortaya çıkan cesetlerin, kış aylarında sınırdan geçerken donarak ölen sığınmacılara ait olduğu tespit edildi.
Etiketler: sığınmacılar İran sınırı AFAD UMKESon Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 14:20
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