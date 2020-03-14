Koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Virüsten ölenlerin sayısı 5 bini, vaka sayısı ise 137 bini geçti. Türkiye ve çok sayıda Avrupa ülkesinde eğitime ara verildi.

Birçok bakanlık koronavirüse karşı teyakkuza geçti. Virüse karşı korunma yolları ve ülke genelinde alınan tedbirler ise Google aramalarına da yansıdı.

Türkiye'deki internet kullanıcıları, son bir haftalık dönemde arama motoru Google'da en çok "Koronavirüs" kelimesini aradı.

Okullarda tatil ve uzaktan eğitim

Arama motoru Google verilerine göre Türkiye'de, okulların tatil edilmesinin ardından en çok aranan konu "EBA-Eğitim Bilişim Ağı" oldu. Kullanıcılar bir günde EBA kelimesi ile milyonlarca arama yaptı. "Okullar kaç gün tatil", "Uzaktan eğitim nedir", "EBA ders", "Online eğitim" ve "Corona tatil" bunlardan bazıları oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, önümüzdeki hafta uzaktan eğitimin nasıl yapılacağını simülasyonlarla anlatacak. Derslerin nasıl izleneceği, hangi kanallardan yayın yapılacağı, EBA’nın kullanımı örnek videolarla aktarılacak.

Koronavirüs salgını

Son bir haftada Google'da yeni tip koronavirüs ve hijyen ile ilgili milyonlarca arama yapıldı.

Bu aramalarda öne çıkanlar, "Türkiye'de koronavirüs", "Koronavirüs belirtisi", "Koronavirüs tatil", "Pandemi nedir", "Kolonya", "Dezenfektan" ve "Maske" oldu.

Koronavirüs ile ilgili en çok aranan ve merak edilenlerin cevapları ise şöyle;

Koronavirüs nedir?

Koronavirüs, hayvanlarda yaygın olarak görülen bir virüs türü. Virüsün 4 alt türü var. Ender olarak hayvanlardan insanlara bulaşabiliyor. Hayvanlardan insanlara bulaştığında oluşan hastalığa “zoonoz” deniyor. Koronavirüsün insandan insana bulaşabilen türünün ilk örnekleri 2003 yılında ortaya çıkan SARS ve 2019 yılında Suudi Arabistan’da ortaya çıkan MERS salgınlarında görüldü. Şu anda gündemde olan tür ise SARS ve MERS salgınlarındaki türden farklı, daha önce tanımlanmamış yeni bir tür. Yeni ortaya çıkan bu koronavirüs türüne verilen isim “2019-nCoV”. Hastalardan elde edilen numunelerdeki virüsün elektron mikroskobu ile çekilen ilk fotoğraf görüntüsü Çin Hastalıkları Kontrol ve Önleme Kurumu (CCDC) tarafından 27 Ocak’ta yayınladı. Fotoğrafta da görüldüğü üzere virüsün yüzeyinde onu kaplayan bir halka görülüyor. Bu kısım “taç” anlamına gelen “korona” kelimesi ile ifade ediliyor.

Belirtileri

Hastalığın belirtileri basit bir soğuk algınlığından zatürreye kadar uzanan geniş bir yelpazede dağılıyor. Sık rastlanan en önemli belirtileri ise yüksek ateş, balgamlı öksürük, nefes darlığı. Belirtisini gördüğümüzde doğrudan hastalığı tanıyabileceğimiz spesifik bir belirtisi yok.

Pandemi

Salgın hastalık bir ülke sınırlarını aştığında, bütün kıtayı, hatta dünyayı etkilemeye başladığında pandemik kabul ediliyor.

Kolonya

Koronovirüs salgını ile geleneksel dezenfektanımız kolonyaya hücum başladı. Su ve sabuna ulaşılamayacak durumlarda 70 derece ve üzerinde bir kolonya veya alkol bazlı el dezenfektanı da kullanılabilir.