Haber Giriş: Kaynak: AA
Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 120 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi.
Şüpheli aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, 120 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 6 bin sarılmış kaçak sigara, 20 bin makaron, 6 paket kaçak çay, 700 paket çarşaf tütün sarma kağıdı, 30 bin sigara filtresi, 17 çakmak gazı, 40 paket ağızlık, 8 sarma makinesi ve 18 tütün tabakası ele geçirdi.
Gözaltına alınan aracın sürücüsü F.G., işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: operasyon kaçak tütün balıkesirSon Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 12:43
Son Haberler
- 13:15
- 13:12
- 13:08
- 13:07
- 12:58
Sıradaki Haber
AVM'lerde koronavirüs tedbirleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz