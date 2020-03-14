Balıkesir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi.

Şüpheli aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, 120 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 6 bin sarılmış kaçak sigara, 20 bin makaron, 6 paket kaçak çay, 700 paket çarşaf tütün sarma kağıdı, 30 bin sigara filtresi, 17 çakmak gazı, 40 paket ağızlık, 8 sarma makinesi ve 18 tütün tabakası ele geçirdi.

Gözaltına alınan aracın sürücüsü F.G., işlemlerin ardından serbest bırakıldı.