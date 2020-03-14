TRT Çocuk internet sitesindeki “Ebeveyn Akademisi” başlığında çocukların ara tatilde daha kaliteli zaman geçirmesi için içerik ve öneriler paylaşıldı.

Çocukların yüksek yararını gözeten tüm konularda izleyicisinde farkındalık oluşturmaya çalışan TRT Çocuk kanalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili toplantıda alınan tedbirlerin açıklanmasının ardından içeriklerini ve yayın akışını güncelledi.

Çizgi dizilerin temizlik ve hijyen odaklı bölümlerinin öne çıkarıldığı yayın akışında, genel sağlık ve temizlik bilgileri, koronovirüs, bu virüsten sakınma ve kaçınma yollarını anlatan içerikler yer alıyor.

Ebeveyn akademisi

TRT Çocuk, çizgi dizileri ve sinema filmlerinin yanı sıra hazırladığı spot, infografik, bilgilendirici sosyal medya içerikleri, şarkı ve video içerikleriyle güncel konularda da hassas davranıyor.

TRT Çocuk’un internet sitesinde ise TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi başlığı altında çocukların evde nasıl kaliteli zaman geçireceğine yönelik içerikler paylaşıldı.

Sorumlu yayıncılık

Türkiye'nin ilgiyle izlenen ve ebeveynler tarafından en güvenilir çocuk kanalı olarak tercih edilen TRT Çocuk, "Kamu yayıncılığı sorumluluğu ve hassasiyeti" ile hazırlanan bu içerikleri tüm mecralara özenle taşıyor.