Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, parından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte önümüzdeki hafta başında hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.