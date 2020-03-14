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İstanbul'da toplu taşıma kullanımı yüzde 17 düştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da vatandaşların toplu ulaşım kullanımı azalırken özel aracıyla trafiğe çıkanların sayısı arttı.
Koronavirüs (Kovid-19) vakasının Türkiye'de de görülmesinin ardından İstanbul'da toplu ulaşımı kullanım oranı yüzde 17 azaldı.
Koronavirüs salgını riski nedeniyle pazartesi gününden sonraki 4 günde İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarını kullanım rakamlarında yüzde 17'lik düşüş kaydedildi.
İstanbul'da toplu ulaşımı 9 Mart'ta 7 milyon 441 bin 316 kişi, 10 Mart'ta 7 milyon 51 bin 925 kişi kullanırken koronavirüs vakasına rastlandığı bilgisinin paylaşıldığı 11 Mart'ta 7 milyon 360 kişi toplu taşımayı tercih etti. Bu rakam 12 Mart'ta 6 milyon 731 bin 295'e, dün ise 6 milyon 188 bin 972 kişiye düştü.
Etiketler: Toplu taşıma kovid-19 koronavirüs İstanbul dezenfektasyonSon Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 12:57
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