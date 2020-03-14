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10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/YpZYkQo48l— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 14, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 14:58
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