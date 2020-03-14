PKK/KCK terör örgütüne 2014 yılında katılan ve Suriye’de terör örgütü adına faaliyet yürüten S.A. ile örgüte 2013'te katılan Z.A.'nın aileleriyle güvenlik güçleri itribata geçti.

Aileleriyle görüştürülen iki terörist, ikna çalışmaları sonucu teslim olmaya karar verdi. İki örgüt üyesi Şanlıurfa'nın Akçakale Sınır Kapısı'nda 1 kalaşnikof, 1 tabanca ve 3 el bombasıyla birlikte teslim oldu.