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2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Terör örgütünde çözülme sürüyor. İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu. 2 terörist Şanlıurfa'nın Akçakale Sınır Kapısı'na gelip güvenlik güçlerine teslim oldu.
PKK/KCK terör örgütüne 2014 yılında katılan ve Suriye’de terör örgütü adına faaliyet yürüten S.A. ile örgüte 2013'te katılan Z.A.'nın aileleriyle güvenlik güçleri itribata geçti.
Aileleriyle görüştürülen iki terörist, ikna çalışmaları sonucu teslim olmaya karar verdi. İki örgüt üyesi Şanlıurfa'nın Akçakale Sınır Kapısı'nda 1 kalaşnikof, 1 tabanca ve 3 el bombasıyla birlikte teslim oldu.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 10:40
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