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Türkiye ve Gürcistan arasındaki sınır geçici olarak kapatılıyor
[Fotoğraf: AA]
Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak. Yük taşımacılığına ise herhangi kısıtlama getirilmeyecek.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ve Gürcistan, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı almakta oldukları önleyici tedbirler çerçevesinde, iki ülke arasındaki mevcut üç sınır kapısından biri olan Sarp/Sarpi sınır kapısını yolcu trafiğine karşılıklı kapatma kararı verdi.
Sarp/Sarpi sınır kapısında yük taşımacılığına ise herhangi kısıtlama getirilmedi. Diğer kara sınır kapılarında (Türkgözü/Vale, Aktaş/Kartsakhi) yolcu geçişleri mevcut düzenlemeler çerçevesinde devam edecek.
Bu önlem, 15 Mart itibarıyla, Türkiye saatiyle 17.00, Gürcistan saatiyle 18.00'den itibaren geçerli olacak, Türk ve Gürcü vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarına aynı şekilde uygulanacak.
Söz konusu önlem geçici süre geçerli olacak.
Etiketler: yolcu trafiği türkiye son dakika sınır sarp sınır kapısı gürcistanSon Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 18:57
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