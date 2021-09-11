Bakan Kasapoğlu, ilçedeki temasları kapsamında ilk olarak AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Koordinasyon merkezi önünde çocuklara kitap ve satranç takımı hediye eden Kasapoğlu, birlikte fotoğraf çektirdi.

Bozkurt Belediyesi önünde açıklamada bulunan Kasapoğlu, büyük bir sel felaketinin yaşandığını söyledi.

Bölgede herkesin üzerine düşeni yaptığını kaydeden Kasapoğlu, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rabbimizden rahmet niyaz ediyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren ülkemizin süreci yönetmesi, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm kurumlarımızın, bakanlarımızın, bakanlıklarımızın, milletimizin iş birliği, birlikteliği, sürecin çok kısa sürede yaraların sarılması ve yarınlara yönelik planlama çalışmaların başlatılması hızlı bir şekilde gerçekleşti ve devam ediyor" dedi.

"Yıkılan tesisleri en kısa sürede yeniden Kastamonu'ya ve tüm bölgeye kazandıracağız"

Tüm kurumların bölgede olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Tüm kurumlar, kuruluşlar, bakanlıklar görevlerinin gereğini en güzel şekilde yerine getiriyorlar. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yurtlar, salonlar ve gençlik merkezleri ile tesislerimizi ilk andan itibaren halkımızın hizmetine açtık. Afet koordinasyonunda ciddi bir görev alındı" diye konuştu.

Kasapoğlu, selde zarar gören tesislerin yeniden yapılacağına işaret eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Kastamonu, Sinop ve Bartın'da kaybedilen tesis ve yatırımların tekrar bölgemize kazandırılması önemli önceliklerimizden. Bunların bundan sonraki sürece en hızlı şekilde hazırlanması ve yeni planlamaların bu çerçevede yapılması önemli. Hem Bozkurt hem de diğer ilçelerimizi konuştuk, planlamalarımızı, çalışmalarımızı gözden geçirdik.

Yıkılan tesisleri en kısa sürede yeniden ilçelerimize, Kastamonu'ya ve tüm bölgeye kazandıracağız. Yurtlar, salonlar, gençlik merkezleri ve semt sahaları ile yeni çalışmalarımızı en kısa sürede planlamalarını gerçekleştirip inşaatına başlayacağız."