Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor" sözlerine yer verilen açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı teröristin daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.



Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 11 oldu. pic.twitter.com/Xx9edkg8ui — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2021

Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 11 oldu.