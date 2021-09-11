Haber Giriş: 11 Eylül 2021 Cumartesi 16:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 11 oldu
Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor" sözlerine yer verilen açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı teröristin daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 11 oldu. pic.twitter.com/Xx9edkg8ui
Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 11 oldu.
Etiketler: Irakın Kuzeyi Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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