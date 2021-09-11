Haber Giriş: 11 Eylül 2021 Cumartesi 16:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bahçeli: Faziletsiz bedenlerde Fatih şanının izi bulunamaz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından "Siyasi çıkar uğruna fethimizi ve Fatihimizi sıradanlaştırma çabasında olanlar ecdadımızın hatıralarını sulandıran meczuplardır" açıklamasını yaptı.
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Etiketler: Devlet Bahçeli
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