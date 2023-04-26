Bakan Karaismailoğlu: İstanbul-Sivas arası 6 saate indi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TRT Haber canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu projeler sayesinde bölgelerdeki yatırım da artıyor. Maksimum 250 kilometre hıza ulaşılabilecek. Kayseri-Yerköy arasındaki çalışmalarımız da bir taraftan devam ediyor. Türkiye son 21 yıldır planlı bir şekilde büyüyor. Bu projeleri yapınca sadece yolculuk kalitesi artmıyor. Bunun yanında bölgelerdeki yatırım, istihdam, üretim ve ihracat artıyor.

Sivas’tan 2 saatte Ankara’ya gittiği gibi bir Sivaslı kardeşimiz İstanbul’a 6 saate gidebilecek. Bu konforu Kırıkkaleliler de yaşayacak, Yozgatlılar da.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Sivas’tan 2 saatte Ankara’ya gittiği gibi bir Sivaslı kardeşimiz İstanbul’a 6 saate gidebilecek. Bu konforu Kırıkkaleliler de yaşayacak, Yozgatlılar da.



https://t.co/0M5szHN2p2 pic.twitter.com/L6UDOtVPYz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 26, 2023

Hızlı trende konforun yanında hayatımıza güvenlik de geliyor. Kara yolu ağırlıklık bir yatırım dönemi geçirmiştik. Şimdi demir yolunda da devrim yapıyoruz. Geçen yıl demir yolu ile taşıdığımız yolcu sayısı 19,5 milyondu. Bu yaptığımız yatırımlarla 2053 yılına geldiğimizde yıllık taşıdığımız yolcu sayısı 270 milyona çıkacak.

Şu an devam eden önemli hatlarımızdan biri de Ankara-İzmir hattı. O da 550 kilometre uzunluğunda. İnşallah 2025 yılının başında bunu da bitirmeyi hedefliyoruz. Karaman-Niğde-Aksaray'dan Mersin'e iniyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hattı var. Tabi bu Gaziantep'te durmayacak. Oradan Şanlıurfa'ya, Mardin'e aşağı Basra Körfezi'ne kadar ineceğiz.

"54 ilimize hızlı tren ulaşmış olacak"

Aynı şekilde Bursa'yı Ankara'ya ve İstanbul'a bağlıyoruz hızlı trenle. Bunun önümüzdeki yıllarda Balıkesir bağlantısını da yapacağız. İstanbul Halkalı'dan Edirne Kapıkule'ye yoğun çalışmalar devam ediyor. Ankara-Kayseri'nin ihalesini yapmıştıl. Ankara-Yerköy bugün itibarıyla tamamlanmış oldu. Yerköy'den ayrılarak Kayseri bağlantısını da önümüzdeki günlerde hızlanacak.

Ankara-Çorum'u yatırım programına almıştık. Delice'den ayrılarak Çorum'a geçeceğiz. Ardından Çorum-Samsun, Samsun'dan sonra Trabzon-Sarp'a kadar bu hattımız sürecek. Ayrıca Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de hızlı tren geçecek. Tam 54 ilimize hızlı tren ulaşmış olacak.

Bu projeler sayesinde bölgelerimiz daha hızlı büyüyor. Bu yaptıklarımızın üzerine daha da fazla koyacağız. Bütün planlarımızı yaptık. 2053 yılına kadar ne yapılacağı bellidir. 13 bin 890 kilometre demiryolu ağımız 2053 yılına geldiğimizde 28 bin kilometreye çıkacak. Bunun 13 bin kilometresi de hızlı tren olacak.

"Zigana Tüneli tarihe geçecek projelerden biri olacak"

Karbon emisyonunun azaltılmasında bize en büyük yardımcı olacak şey demir yolu ağlarıdır. Yaşam konforu artıyor, hem de üretim maliyetleri artıyor.

Türkiye doğru zamanda doğru yatırımları sürdürecek. Tarih yeniden yazılıyor, hayalleri gerçek yapıyoruz. 3 Mayıs'ta açılacak Zigana Tüneli tarihe geçecek projelerden biri olacak.