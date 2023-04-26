Ankara-Sivas YHT Hattı açıldı

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, gerçekleştirilen törenle açıldı. Trenin bugün gerçekleştirilen ilk seferine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı.

Mayıs sonuna kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor https://t.co/SvUxYVl9Nl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 26, 2023

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Hızlı tren hattımızı kullanarak sizlerin huzurunuza geldik. Hızlı tren hattımızın tüm şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Biraz önce Cumhurbaşkanımız müjdeyi sosyal medyadan duyurdu. Mayıs ayı sonuna kadar herhangi bir ücret alınmayacak. Cumhurbaşkanımızın hediyesi. Sivas'tan Ankara'ya 2 saatte, İstanbul'a 6 saatte gidilecek. Tabii bu hat Sivas'ta bitmeyecek. Erzincan'a gidecek. Oradan da Kars'a kadar uzanacak. Sivas'ın belediye başkanlığını yapmış birisi Sivas'a hızlı tren hattına gerek olmadığını söylemişti. Açtık, şimdi göreceğiz. Biz bu CHP zihniyetine takılıp gidenleri ciddiye almıyoruz. Bizim için asolan Sivaslının ne dediğidir. Nuri Demirağ'ın şehri Sivas'a böyle bir proje yakışır. Selçuklu'nun varisi olan Yiğido'ları da böylesi yakışır. Milli mücadelenin Sivas'a hizmetlerimiz bundan ibaret değil.

Sivas'a son 21 yılda 90 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Sivas'ı her alanda geliştirmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz çalıştık. İlçelerimizin çocuğa doğal gaz getirdik. Kendi gazımızla birlikte bu konuda elimiz daha da rahatladı. Birileri bunu görmese bile biz inanıyoruz. Yerli gazımızın sevincini paylaşmak için ilk ay doğal gaz faturalarını ücretsiz yaptık.

Tek bir ortak noktaları var. O da bize olan, Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlıkları. Gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki, terör örgütlerinden tefecilere herkese mavi boncuk dağıtıyorlar. Benim Sivaslı kardeşimi aldatabiler mi? Yeşil Sol Parti'nin HDP olduğunu bilmiyorlar mı? Terör örgütlerinin Meclis'teki uzantısının HDP olduğunu bilmiyorlar mı? Bölücü terör örgütünün elebaşları bunlara alenen destek veriyor. Ne söz verdilerse artık terör örgütünün yurt dışındaki ayakları gözlerini buraya dikmiş. Onlar başlarına güvenmeye devam etsin, biz Sivas'a ve Sivaslı'ya güveniyoruz. Milletimize güveniyoruz.

Cumhur İttifakı olarak biz milletimizim kardeşliği için 'hemen şimdi' diyerek hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Onlar ne yapıyor? Şehirlerimizi gerçekleştirmek ve kalkındırmak için tek bir proje yapıyorlar mı? Atıyorlar öyle. İnsanlarımızın huzurunu, güvenliğini güçlendirmek için ortaya koydukları bir irade var mı? Bir programları ve yol haritaları var mı? Bunun yerine, Kürt, Alevi, Sünni, Laz diyerek milletimizin arasına fitne sokmaya çalışıyorlar.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sivas’a Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 21 yılda 90 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.https://t.co/32nkJCbcdQ pic.twitter.com/1jNF5byNbV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 26, 2023

Aile yapımızı sokmaya çalışıyorlar. Başka kimse anlamasın diye LGBT diyorlar. Hangi ismi kullanırlarsa kullansınlar aile yapımızın temeline dinamit koymalarına müsaade etmeyeceğiz.

Hayat pahalılığının büyük bir sıkıntı olduğunu biliyoruz ve kabul ediyoruz. Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde boynumuzun borcudur. Yolları köprüleri yaptık, üzerinden yerli otomobil Togg'u geçirdik. TCG Anadolu'yu yaptık Mavi Vatan'a indirdik. Bunları görmek istemiyorlar. Bizim sözümüz her zaman milletimize. Asrın projelerini biz hayata geçiriyoruz.

12 saatlik seyahat süresi 2 saate indi

405 kilometre uzunluğundaki hatta, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor. Hat ile Ankara-Sivas kesimindeki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düştü. 12 saat olan demir yoluyla seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat kesiminde 1 saate indi.

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük bulunuyor. Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğü de 2 bin 220 metre ile Çerikli-Kırıkkale'de inşa edildi.

Hızlı tren hattında ilk yerli ray kullanıldı

Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğü 89 metre yükseklikle Elmadağ'da yapıldı. Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanıldı. 138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk balastsız yol, yani beton yol uygulaması gerçekleştirildi.

Ayrıca, proje kapsamında Sivas'ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yapıldı.