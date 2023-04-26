Ankara-Sivas YHT mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, gerçekleştirilen törenle açıldı. Trenin bugün gerçekleştirilen ilk seferine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı.

Mayıs sonuna kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun" dedi.

Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/o6at07bL28 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 26, 2023

12 saatlik seyahat süresi 2 saate indi

405 kilometre uzunluğundaki hatta, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor. Hat ile Ankara-Sivas kesimindeki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düştü. 12 saat olan demir yoluyla seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat kesiminde 1 saate indi.

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük bulunuyor. Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğü de 2 bin 220 metre ile Çerikli-Kırıkkale'de inşa edildi.

Hızlı tren hattında ilk yerli ray kullanıldı

Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğü 89 metre yükseklikle Elmadağ'da yapıldı. Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanıldı. 138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk balastsız yol, yani beton yol uygulaması gerçekleştirildi.

Ayrıca, proje kapsamında Sivas'ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yapıldı.