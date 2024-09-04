Bakan Işıkhan: 100 binden fazla gencimizin işe yerleşmesini sağladık

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstihdamın, kalkınmanın, üretimin yüzyılında çalışma hayatımız güçlenmeye devam ediyor. 2019 yılının Ağustos ayından bugüne İş Avcılığı Modelimiz sayesinde 100 binden fazla gencimizin işe yerleşmesini sağladık" ifadelerini kullandı.
İstihdamın, kalkınmanın, üretimin yüzyılında çalışma hayatımız güçlenmeye devam ediyor.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) September 4, 2024
2019 yılının Ağustos ayından bugüne İş Avcılığı Modelimiz sayesinde 1️⃣0️⃣0️⃣ binden fazla gencimizin işe yerleşmesini sağladık. https://t.co/MQXq5cjkZI