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TRT Haber 04.09.2024 16:43

Bakan Işıkhan: 100 binden fazla gencimizin işe yerleşmesini sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2019 Ağustos ayından bugüne kadar İş Avcılığı Modeli ile 100 binden fazla gencin işe yerleştirildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan: 100 binden fazla gencimizin işe yerleşmesini sağladık

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstihdamın, kalkınmanın, üretimin yüzyılında çalışma hayatımız güçlenmeye devam ediyor. 2019 yılının Ağustos ayından bugüne İş Avcılığı Modelimiz sayesinde 100 binden fazla gencimizin işe yerleşmesini sağladık" ifadelerini kullandı.

 

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR İstihdam Vedat Işıkhan
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