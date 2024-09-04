Çocuklara özel masal uygulaması geliştirildi: Masal Masal Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ocak ayında imzalanan protokolle çocukların psikolojik, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi başta olmak üzere sosyalleşmelerine katkı sağlanması amacıyla proje geliştirme, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca 2019'dan beri yürütülen "Türk Masal Külliyatı Projesi"nde yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Hem dinlenebilecek hem okunabilecek

İmzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde çocukların masallara kolayca erişebilmesi için mobil uygulama hazırlandı. "Masal Masal Türkiye" adı verilen uygulama sayesinde çocuklar Türk masallarını, illerine veya türlerine göre seçip okuyabilecek, İstanbul Türkçesi ve yöre ağızlarına uygun olarak masallar seslendirilecek.

Sadece Türk çocukları için değil dünya çocukları için de İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça, Rusça, İspanyolca ve Japonca çeviri ve seslendirme çalışmalarına devam ediliyor.

25 masal İstanbul Türkçesi ve yöre ağızlarıyla seslendirildi

"Türk Masal Külliyatı Projesi"nde bugüne kadar 25 masal İstanbul Türkçesi ve 21 yörenin ağzıyla seslendirildi. Mobil uygulama Bakanlık kuruluşlarında görev yapan bakım personeline tanıtılarak, devlet himayesindeki çocukların dinlemesi de sağlanacak.

Bugüne kadar 6 bin 210 masal derlenirken, 2 bin 333 masal denetimlerden geçip genel okuyucunun erişimine açıldı.

İşitme ve görme engelli çocuklar da projede unutulmadı

Proje kapsamında 10 masal görme engelli çocuklar için Braille alfabesi ile hazırlandı. Mobil uygulama için hazırlanan masallarda işitme engelli çocuklar için de gerekli altyapı çalışmaları devam ediyor.

Bunun yanı sıra çağın gereklerine uygun şekilde masalların animasyona uyarlamaları yapılarak çocuklara ulaştırılacak. Projeyle unutulmaya yüz tutan Türk masallarının koruma altına alınıp gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Masal ve Meddah Şenliği düzenlendi

Öte yandan protokol çerçevesinde bu yıl içerisinde tiyatro, kukla, müzik ve diğer güzel sanatlar ile edebiyat alanında çocuklar için çeşitli etkinlikler organize edildi.

Bu kapsamda geleneksel Türk kültürünün önemli unsurlarından olan masal anlatıcılığı ve meddahlık geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla "Masal ve Meddah Şenliği" de düzenlendi.

Devlet himayesindeki 0-8 yaş dönemi çocukların bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla devlet himayesi altındaki çocuklara bakım veren personele yönelik "Masal Anlatıcılığı Eğitimi Kursu"nun çevrim içi ve ücretsiz verilmesi konusunda çalışmalar da devam ediyor.