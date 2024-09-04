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TRT Haber 04.09.2024 14:40

Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu’nun Mısır'a yönelik iddiaları kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, "Netanyahu’nun son olarak Philadelphi koridorundaki İsrail askeri mevcudiyetini sürdürmek amacıyla Mısır Arap Cumhuriyeti’ne yönelik iddiaları kabul edilemezdir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu’nun Mısır'a yönelik iddiaları kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı Netanyahu’nun Mısır Arap Cumhuriyeti’ne yönelik iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze’de işlediği suçları örtbas etmek ve ateşkes görüşmelerinin sonuca ulaşmasını engellemek amacıyla kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yalanlarını sürdürdüğü vurgulandı.

Netanyahu’nun son olarak Philadelphi koridorundaki İsrail askeri mevcudiyetini sürdürmek amacıyla Mısır Arap Cumhuriyeti’ne yönelik iddialarının kabul edilemez olduğu belirtildi.

"Mısır Arap Cumhuriyeti’nin, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve milyonlarca Filistinli kardeşimize yardım eli uzatılabilmesi için sürdürdüğü ara buluculuk çabalarını destekliyoruz" denildi.

Netanyahu’nun Mısır'a yönelik iddiaları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2 Eylül'deki basın toplantısında, Gazze'de savaşın hedeflerinin gerçekleşmesinin Philadelphi Koridoru'ndan geçtiğini belirterek, ülkesinin oradan çıkmayacağını duyurmuştu.

Netanyahu, "Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır üzerinde bulunan Philadelphi Koridoru'nu terk ettiğimiz anda, silahların, savaş malzemelerinin, füze üretimi için gerekli teçhizatın, tünel kazmayı sağlayacak makinelerin büyük bir şekilde sızmasının önünde hiçbir engel olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

"(Philadelphi Koridoru'nda) Herhangi bir engel bulunmadığı için Gazze'nin İsrail için büyük bir tehdit haline geldiğini" iddia eden Netanyahu, Gazze'deki savaş imkanlarının İran'ın gözetimi, finansmanı ve yönlendirmesiyle gerçekleştiğini öne sürdü.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Philadelphi Koridoru'na ilişkin tüm iddialarını reddettiklerini açıklamıştı.

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