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Gündem
AA 04.09.2024 12:26

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Sivas Kongresi" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Milli iradeyi hakim kılma düsturunu bizlere miras olarak tarihe kaydeden Sivas Kongresi'nin 105. yılı kutlu olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Sivas Kongresi" mesajı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Sivas Kongresi'nin 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Tarihimizden aldığımız güç ve geleceğe olan güvenimizin temellerinden birini oluşturan Sivas Kongresi ile vatanın ve milletin geleceği için çok önemli kararlar alınmış, işgalci güçlere karşı 'milli iradeyi hakim kılan' anlayışla Kurtuluş Savaşı'mızda önemli bir aşama daha tamamlanmıştır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kongre heyeti olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha saygı ve şükranla anıyorum. Milli iradeyi hakim kılma düsturunu bizlere miras olarak tarihe kaydeden Sivas Kongresi'nin 105. yılı kutlu olsun."

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Cevdet Yılmaz Sivas
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