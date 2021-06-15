Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 19:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Gül: Avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ediyoruz
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ettiklerini söyledi.
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de haciz işlemi sırasında saldırıya uğrayan avukata, icra memuruna ve işlem yardımcılarına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bakan Gül, "Mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ediyoruz. İzmir Başsavcılığı, aynı hassasiyetle bu zorbalığa karşı gereğini yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Abdulhamit Gül
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